Inter, Padelli: "Lo scudetto è il sogno che avevo fin da bambino, la chiave il derby di ritorno"

Daniele Padelli, portiere dell'Inter, è stato intervistato da Inter TV a pochi minuti dalla sfida con l'Udinese: "Questa giornata è il sogno che avevo da bambino, da quando giocavo al parchetto del paese. È qualcosa di indescrivibile, qualcosa di troppo grande per me. Oggi prevale l'orgoglio. Abbiamo fatto fatica, sono state due stagioni difficili e complicate. Abbiamo perso una finale di Europa League, quest'anno siamo riusciti a coronare il nostro sogno. Ci porteremo dentro l’orgoglio fino all’ultimo giorno all’Inter. La chiave di svolta è stato il derby di ritorno. Abbiamo battuto chi era primo in classifica, dato il nostro marchio al campionato e detto a tutti che ci siamo. Secondo me è stato quello il momento importante".