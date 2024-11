Inter, Palacios segue l'esempio di Bisseck: aspetta solo una chance da Inzaghi

Un impiego col contagocce, vista l'età e la prima stagione in Serie A e all'Inter, era prevedibile. D'altronde Tomas Palacios è stato prelevato lo scorso 30 agosto dall'Independiente Rivadavia, un universo parallelo per il livello del campionato argentino e soprattutto le ambizioni invece in casa nerazzurra. Ma l'Inter ha fatto più di uno sforzo per assicurarsi il difensore classe 2003, che da inizio stagione a questa parte - riferisce il Quotidiano Sportivo - sta ricalcando le orme di Bisseck.

Nemmeno il gigante di Colonia figurava sempre in campo all'inizio, ha dovuto pazientare per poi guadagnarsi una chance e il posto. L'argentino finora è stato utilizzato solo una volta a Empoli, con 10 minuti giocati sul 3-0. Mentre il resto dei giorni sono stati completamente dedicati all'apprendistato ad Appiano Gentile. Una sorte pre annunciata, quasi, anche perché - riflette il quotidiano - Palacios è arrivato in sordina all'Inter, per altro in veste di aggiunta last-minute dopo aver scoperto dell'infortunio di Tajon Buchanan con la Nazionale canadese che l'ha tenuto fuori 139 giorni alla fine.

Un acquisto atto ad allungare la coperta dietro, tenendo presente poi degli imprevisti a stagione in corso, del calendario fitto di impegni e l'avanzare dell'età delle vecchie guardie nerazzurre (Acerbi e De Vrij su tutti). Chissà però che Simone Inzaghi non gli dia una chance in occasione della Coppa Italia.