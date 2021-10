Inter, panchina mia quanto mi costi: i casi spinosi di Sanchez e Vidal

Alexis Sanchez e Arturo Vidal sono i due giocatori attualmente più pagati della rosa dell'Inter. Due riserve, che tra l'altro non stanno dando grande apporto in campo in questo inizio di avventura di Simone Inzaghi, sono coloro che pesano maggiormente sui conti interisti e i dirigenti guardano al mercato come soluzione per risolvere questa "grana". Una partita non semplice sarà quella con l'attaccante cileno, che tra l'altro ha bisogno di ripartire altrove per non perdere l'amata maglia della Nazionale. Marotta dovrà riuscire a quantificare l'eventuale buonuscita in caso di risoluzione anticipata senza bagni di sangue, anche se la speranza di poter ottenere qualche offerta c'è ancora. Vidal viceversa, non ha intenzione di andare via a metà stagione e dunque la società dovrà riuscire a limitarne gli eccessi, come quelli visti nel video virale con lui a fare capriole su una Ferrari in condizioni quanto meno alterate, e sfruttarne il potenziale fino a giugno, ovvero quando scadrà il contratto. Una panchina di lusso che comprende anche Gagliardini, uscito dalle rotazioni, e Sensi, sempre più un mistero. Vecino, pur guadagnando 2,5 milioni a stagione, è tornato abbastanza in alto nelle gerarchie e dunque è comunque utile al progetto tecnico. In ogni caso, i conti andranno rivisti al ribasso, anche prendendo in considerazione che la maggior parte dei giocatori che compongono la spina dorsale nerazzurra, guadagna meno dei due cileni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.