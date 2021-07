Inter, per il post-Hakimi la pista che porta a Zappacosta sembra essere quella più percorribile

In casa Inter inizia l'era Inzaghi e l'ex tecnico della Lazio dovrà subito affrontare un tema delicato, ovvero il post-Hakimi. Per l'erede del marocchino, nonostante i pochi margini di spesa, esiste una linea condivisa tra allenatore e società: serve un esterno totale, capace di giocare non solo col 3-5-2. Hector Bellerin resta il preferito, ma l'Arsenal deve prima trovare un sostituto. Denzel Dumfries ha costi elevati ed è destinato a rimanere un sogno, per questo motivo Davide Zappacosta, in uscita dal Chelsea, rischia di essere l’obbiettivo più realizzabile.