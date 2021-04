Inter, per KPMG Lukaku vale 100 milioni. Valore raddoppiato per Bastoni e Lautaro cresce

vedi letture

L'Inter è a un passo dal ritorno alla vittoria dello scudetto che manca dal 2010 e tanti meriti vanno dato certamente ad Antonio Conte che in due stagioni è riuscito a far fare passi da gigante ai suoi giocatori. Anche il valore di mercato di molti nerazzurri è cresciuto e secondo KPMG Romelu Lukaku vale circa 100 milioni di euro, l'unico in Serie A a tre cifre. Valore raddoppiato anche per Alessandro Bastoni, rispetto ai 31 milioni del 2017. Lautaro Martinez continua a crescere, adesso il suo valore effettivo è di circa 70 milioni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.