Inter, c'è vita oltre Pio Esposito. Zuberek due gol e due assist in 30' con l'Under 23

Jan Zuberek si prende la scena in Serie C. L’attaccante dell’Inter U23, subentrato al 60' nel match esterno contro il Giugliano, è stato il protagonista del 4-0 finale: prima due assist per i gol di Mosconi e Kaczmarski, poi una doppietta personale nei minuti di recupero.

Una mezz’ora da protagonista

Nei suoi 30' in campo il classe 2004 è rimasto ha contribuito in maniera determinante al il quarto successo stagionale in campionato della compagine di Stefano Vecchi, il primo dopo il ko di Savoia del 10 ottobre, dove lo stesso Zuberek aveva servito l’assist del gol nerazzurro, e vale il salto a 13 punti in classifica dopo otto partite. Con la prestazione di Giugliano l’attaccante sale a due reti e tre assist in Serie C, in sette presenze e 170 minuti complessivi, sempre partendo dalla panchina.

Il percorso: dall’Inter ai prestiti

Nato il 13 marzo 2004, polacco, 188 centimetri e piede destro, Zuberek è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, con cui ha vinto il Campionato Primavera 2021/22 con l’Under 19. Nel gennaio 2024 il prestito alla Ternana, con l’esordio in Serie B, poi le esperienze in prestito a Lecco nel 2024/25 e Avellino nella seconda parte della stagione, senza trovare però la via del gol. Oggi fa parte della rosa dell’Inter U23, con contratto fino al 30 giugno 2027.

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