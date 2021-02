Inter, Ranocchia esulta dopo il 3-0 al Genoa: "Un'altra vittoria che vale molto"

Nonostante non sia sceso in campo nel pomeriggio di San Siro, Andrea Ranocchia non perde l'occasione di unirsi alla festa social per il prezioso successo dell'Inter contro il Genoa: "Un'altra vittoria che vale molto!" il messaggio che il difensore nerazzurro affida ad Instagram.