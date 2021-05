Inter, Ranocchia: "Orgogliosi di quello che abbiamo fatto, scudetto meritato e straordinario"

Andrea Ranocchia, difensore dei nerazzurri, ha parlato ai microfoni di Inter Tv prima della sfida contro la Sampdoria. Queste le sue dichiarazioni: "La settimana è andata benissimo, siamo molto contenti, orgogliosi e fieri di quello che abbiamo fatto. È uno scudetto meritato e straordinario, ce la godiamo fino alla fine. La maglia però è sempre da onorare, è speciale e dobbiamo comunque vincere e fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Ho provato un grande sospiro di sollievo, sono passati tanti anni difficili e questo gruppo qua si meritava il titolo. La famiglia è stata fondamentale e vitale per me, la dedica è per loro che mi sono stati vicini nei momenti anche non facilissimi".