Inter, Ranocchia si avvicina al rinnovo: contratto di un anno con opzione

Dovrebbe proseguire all'Inter Andrea Ranocchia, difensore centrale nerazzurro che ha il contratto in scadenza tra due settimane. Secondo quanto riporta Sky Sport, nelle scorse ore ci sarebbe stato un incontro con l'agente del difensore per trovare l'accordo per un prolungamento: l'Inter offre un contratto di un anno con opzione per una stagione successiva. Ottimismo in casa nerazzurra per una risposta positiva da parte dell'ex Genoa e Bari.