L'Inter ribalta il Bologna e torna a sorridere: 1-3 al Dall'Ara, decisivi i cambi di Chivu

Vittoria in rimonta dell'Inter, che ha battuto il Bologna per 2-1 al Dall'Ara, grazie alle reti di Thuram e Carlos Augusto, che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio di Pobega regalando tre punti importanti ai nerazzurri che erano chiamati al riscatto dopo il ko in Champions League contro il Brugge.

Pobega e Thuram nel primo tempo

Come detto è stato il Bologna a sbloccare la partita nel primo tempo, grazie alla rete di Tommaso Pobega che ha trasformato in gol un recupero palla di Miranda su ingenuità di Luis Henrique. I felsinei nella prima frazione di gioco hanno poi impensierito spesso la difesa nerazzurra, non trovando però la rete del raddoppio e prima dell'intervallo è stato Marcus Thuram a trovare la rete del pari con un grandissimo colpo di testa su cross dalla destra di Barella.

Carlos Augusto e Bonny chiudono i conti

Nella ripresa è stato poi un monologo dell'Inter che ha schiacciato il Bologna nella propria metà campo riuscendo a trovare il gol del vantaggio con Carlos Augusto, servito a un metro dalla linea di porta da Zielinski. Il brasiliano, entrato da meno di un minuto, non ha dovuto fare altro che appoggiare il pallone in rete e poco dopo ha servito l'assist a Bonny, anche lui subentrato, che ha chiuso la partita. Cambi fondamentali quelli fatti da Cristian Chivu, con i nerazzurri che hanno ritrovato il sorriso dopo la sconfitta in Champions.