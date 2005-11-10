Inter, la ricostruzione dell'espulsione di Kolarov: "Ti devi vergognare". Rischia 4 giornate
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Emergono le prime ricostruzioni sull’espulsione di Aleksandar Kolarov, vice di Cristian Chivu all'Inter, allontanato dal campo di San Siro nel primo tempo della partita poi vinta in rimonta con l’Udinese.
Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, Kolarov avrebbe urlato parole molto dure all’indirizzo di Luca Pairetto, fischietto della partita: "Ti devi vergognare".
Una versione che, ove confermata, potrebbe costare all’allenatore una squalifica. In base all’art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva, ai calciatori o ai tecnici è inflitta una sanzione minima “per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.
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