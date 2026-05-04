Kolarov si toglie qualche sassolino: "Un anno fa l'Inter si giocava tutto e le altre erano sul divano"

Si toglie qualche sassolino dalla scarpa l'Inter dopo la vittoria del Tricolore. Da Dimarco a Barella, non sono mancate le frecciatine da parte dei nerazzurri. Tra questi c'è stato anche Aleksander Kolarov, vice di Cristian Chvu, intervenuto ieri in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Non c’è stata una partita particolare come dicevo prima. Dall’inizio abbiamo creduto nel nostro lavoro. I ragazzi sono stati bravissimi, ed è stato bello lavorare con loro. Capitano le sconfitte come l’anno scorso, l’Inter come è stata presentata sembrava un disastro, le altre squadre sono rimaste sul divano a guardare. Poi si può vincere e perdere. Da giugno la squadra si è messa a disposizione, da subito. Abbiamo sfruttato le loro qualità, sia calcistiche che umane. Per giocare nell’Inter la differenza la fanno gli uomini, questa partita è il risultato di una stagione intera".

C’è un momento chiave?

“Noi crediamo in un percorso, una partita persa o vinta non ci cambia. A volte eravamo soddisfatti per una sconfitta, ovviamente per l’interpretazione e non per il risultato. Noi crediamo in un percorso. Abbiamo cercato di vincere giocando bene”.

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