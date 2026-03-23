Kolarov difende l'Inter: "Può capitare di avere un momento di calo, anche gli altri lo hanno avuto"

Mister Aleksandar Kolarov, vice di Chivu all'Inter, ha analizzato così in conferenza stampa il pareggio ottenuto ieri contro la Fiorentina a Franchi e, più in generale, il momento dei nerazzurri: "La squadra ha cominciato e ha chiuso bene, c'è mancata la parte centrale. La Fiorentina ha reagito bene dopo il gol subito. Qua non è mai facile venire a giocare, il risultato è giusto, siamo a +6 ed è tutto nelle nostre mani".

C'è un calo mentale?

"Cercheremo di migliorare le cose che non abbiamo fatto bene. Siamo e siete abituati che l'Inter vinca sempre giocando bene, non stiamo attraversando il nostro miglior momento, è tutto dovuto per voi... Può capitare avere un momento di calo, anche gli altri lo hanno avuto. Siamo ottimisti, sappiamo dove dobbiamo migliorare, continuiamo sulla nostra strada".

Potevate far meglio dopo l'1-0?

"Potevamo chiuderla in quei 10 minuti, sono d'accordissimo, abbiamo forse un po' speculato che non è nel nostro modo di fare".

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