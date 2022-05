Inter, rinnovi Handanovic e Perisic: gli annunci potrebbero arrivare entro la settimana

Dopo aver definito gli obiettivi della stagione che verrà, Marotta si concentrerà nei prossimi giorni sui rinnovi dei calciatori attualmente in rosa. In particolare di quelli di Samir Handanovic e Ivan Perisic, per i quali la strada sembra essere in discesa. L'annuncio degli agognati prolungamenti potrebbe arrivare entro questa settimana. A riportarlo è L'Interista.