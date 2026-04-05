Inter-Roma ad alta tensione: Chivu ritrova Lautaro, occhi puntati su Bastoni

Nel rush finale scudetto non ci dovrebbe essere spazio per le chiacchiere. Eppure, in casa Inter, la vigilia del match contro la Roma è stata costellata da dubbi e paure, con una nube di incertezza in chiave mercato. Questa sera arriva la Roma ma il capitolo aperto alla Pinetina - ormai da qualche giorno a dire il vero - è quello di Alessandro Bastoni, il cui futuro i nerazzurro è tutt’altro che definito. “Non posso decidere io il suo futuro” ha detto Chivu onestamente, lasciando spazio ad ogni scenario possibile, senza smentire quei segnali che sembrerebbero portare il numero 95 verso Barcellona. Intanto però c’è il campo, e proprio l’ex Atalanta oggi dovrà dare prova di non essere distrarre né dalle ipotetiche trattative, e nemmeno da quanto accaduto in azzurro nella serata di Zenica.

Tra i nerazzurri eliminati dal mondiale non giocherà dall’inizio Pio Esposito. Chivu ha rivelato che è stata una sua scelta calciare il rigore in Nazionale, esaltando il senso di responsabilità del classe 2005. Davanti ci sono Lautaro Martinez e Thuram, con il francese da troppo tempo a digiuno di gol: l’ultima rete risale all’8 febbraio, nella goleada per 5-0 contro il Sassuolo. “Saprà farsi trovare pronto nel momento decisivo”, ha detto sempre Chivu nella conferenza pre partita. Quel momento è oggi, perché con Lautaro che inevitabilmente non potrà essere al 100% dovrà essere l’ex Gladbach a caricarsi qualche responsabilità in più. Anche pensando al Mondiale, visto la fitta concorrenza nell’attacco transalpino.

Ci sono anche i mormorii legati agli abitri, a quanto possano pesare gli episodi nella corsa scudetto. Pepe in più in una volata finale in cui una tra Milan e Napoli dovrà necessariamente alzarsi sui pedali qualora voglia davvero contendere la coppa fino all’ultimo metro. Lo scontro diretto di domani però è direttamente subordinato al risultato di questa sera. Se l’Inter dovesse fare risultato la partita del Maradona potrebbe anche sgonfiarsi di importanza. Ma se l’Inter sarà ancora vittima dei suoi fantasmi e la Roma dovesse sbranare la squadra di Chivu, allora tutto cambierebbe in pochissimo tempo. C’è di più: dopo la Roma l’Inter avrà il Como - da affrontare anche in Coppa Italia - e la partita dopo ci sarà il Cagliari a San Siro, potenzialmente invischiato nella lotta retrocessione. Molto dipenderà anche dalla gestione fisica ed emotiva di una squadra che almeno fino alla sosta è apparsa parecchio stanca, soprattutto nei