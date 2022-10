Inter-Roma, quanti incroci "azzurri": da Dimarco e Barella a Pellegrini, Cristante e Spinazzola

Big match questa sera a San Siro. Alle 18 l’Inter ospiterà la Roma nell'anticipo dell’ottava giornata di campionato. Sarà una sfida nella sfida quella che riguarda i tanti giocatori italiani in campo, colonne della nazionale azzurra di Roberto Mancini. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, da una parte ci sarà Nicolò Barella insieme a Alessandro Bastoni e soprattutto Federico Dimarco, autore di due prestazioni e un gol contro l’Ungheria, mentre dall’altra ci saranno Lorenzo Pellegrini, che vuole sfatare il tabù “Meazza” dove non ha mai vinto in cinque gare contro i nerazzurri, Leonardo Spinazzola, Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Nicolò Zaniolo.