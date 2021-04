Inter, Sanchez chiede spazio ma non dà garanzie. Ecco perché Marotta cerca un Muriel

Alexis Sanchez nelle ultime settimane ha reclamato spesso più spazio parlando con Antonio Conte ed è anche per questo che ieri è partito dall'inizio salvo poi venire sostituito a causa di una prestazione decisamente negativa. A gennaio non si era tirato indietro davanti all'ipotesi di scambio con la Roma per Dzeko, attratto dalla possibilità di giocare con maggiore continuità. Una continuità che l'Inter di Lautaro e Lukaku non gli può garantire. I nerazzurri sono alla ricerca di un attaccante che in futuro possa essere una garanzia sia partendo dalla panchina che da titolare. Uno alla Muriel, per intendersi. Nome che farebbe contenti tutti ad Appiano ma che Gasperini vuole ovviamente tenersi stretto all'Atalanta. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.