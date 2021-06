Inter, si fa sul serio per Emerson Palmieri: è la prima scelta di Inzaghi

vedi letture

L’Inter fa sul serio per Emerson Palmieri. Come riportato da Sky Sport, il laterale del Chelsea è al momento l’obiettivo numero uno per il club nerazzurro che dovrà sostituire quasi sicuramente Achraf Hakimi. Simone Inzaghi ha fatto sapere alla società che l’azzurro è la sua prima scelta, anche perché conosce già bene il campionato italiano. Il contratto in scadenza nel 2022 è un’arma a favore dell’Inter. Sul calciatore anche Juventus e Napoli.