Inter, si lavora al ritorno di Aleksandar Stankovic: pronti 23 milioni per il Brugge. Il piano

Brilla la stella di Aleksandar Stankovic. Il centrocampista figlio d'arte ha lasciato l'Inter nell'ultima sessione di calciomercato sposando il progetto del Brugge. E proprio in Belgio il ragazzo è cresciuto facendo vedere il suo talento sia in campionato che, soprattutto, nelle gare in Champions League. Il classe 2005 è stato impiegato fra le varie competizioni dal suo allenatore in ben 44 occasioni realizzando sette reti e cinque assist. Numeri molto importanti per un ragazzo che compierà 21 anni il prossimo 3 agosto.

E, ovviamente, i nerazzurri stanno valutando la situazione in vista del futuro. E' vero che il giocatore è approdato nel campionato belga a titolo definitivo ma il club di viale della Liberazione ha pronto un piano per riportarlo a Milano. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'Inter lo ricomprerà al prezzo di 23 milioni di euro.

Una cifra importante, sottolinea il quotidiano, ma comunque coerente con il processo di crescita del ragazzo che adesso è pronto per giocare con Cristian Chivu. E proprio il tecnico lo ha visto maturare con la maglia della Primavera dell'Inter ed è pronto ad accoglierlo ora nel suo centrocampo. Le caratteristiche di Stankovic si sposano perfettamente con il modulo del mister con fisicità e visione di gioco.