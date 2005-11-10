Inter, i soci approvano il bilancio. Marotta: "Double in campo, consolidamento fuori"

Dopo aver chiuso il bilancio alla fine di settembre (l'annuncio è stato dato il 24 dello scorso mese) l'Assemblea dei Soci dell'Inter in queste ore ha approvato il rendiconto finanziario sull'anno fiscale 2025/26, che come già preannunciato fa registrare il secondo utile consecutivo (da 22,7 milioni di euro) e il secondo miglior fatturato nella storia del club.

Le parole del presidente

Nel comunicato dell'Inter si possono leggere anche alcune dichiarazioni a riguardo rilasciate dal presidente nerazzurro Giuseppe Marotta: "Nel corso di una stagione che ci ha visti conquistare il nostro terzo Double domestico, fuori dal campo il Club ha vissuto una stagione di consolidamento dal punto di vista finanziario. Il lavoro di risanamento ha subito un’ulteriore accelerazione con l’arrivo della nuova proprietà di Oaktree. Il bilancio sottoposto alla vostra approvazione, infatti, conferma il significativo rafforzamento della posizione economica e patrimoniale del Club. I ricavi superano nuovamente i 500 milioni di Euro, l’esercizio si chiude con un utile netto, gli oneri finanziari sono inferiori al bilancio precedente e il capitale, dopo molto tempo, è tornato in attivo. L’impegno verso l’equilibrio tra sostenibilità e competitività sportiva non si fermerà nella convinzione di essere sulla buona strada. Presto condivideremo con tutti voi il meraviglioso frutto del lavoro di progettazione per il nuovo stadio di Milano, per quella che sarà una nuova icona urbana, un rinnovato polo a vocazione sportiva, vivo e aperto alla cittadinanza. Questo impianto di proprietà rappresenterà, inoltre, anche una piattaforma strategica che permetterà all’Inter di incrementare i ricavi e chiudere il gap con i top club europei".

Il nuovo Report di Sostenibilità

Ricordato poi che i ricavi sono di 518 milioni di euro, e che la riduzione dei costi di produzione si attesta sul 4% (circa 20 milioni di euro) oltre al patrimonio netto positivo da 10,4 milioni di euro (partendo dai -12 dell'anno prima), l'Inter ci tiene a evidenziare due cose. Che il club ha avviato un consistente piano di investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture dell’Inter Training Center di Appiano Gentile e del Konami Women & Talent Center di Interello; e che la società ha condiviso il primo Report di Sostenibilità della sua storia. Questo documento ha l’obiettivo di rendere concreta la volontà del Club di intraprendere un percorso strutturato, mettere a sistema le attività già avviate, comprenderne l’impatto e individuare con maggiore chiarezza gli ambiti di miglioramento.