Inter, Sommer dopo il 2-0 all'Atalanta: "Vittoria importante, siamo stati compatti"

Dopo il successo dell’Inter per 2-0 in casa dell’Atalanta, il portiere nerazzurro Yann Sommer ha analizzato la prestazione ai microfoni di Inter TV, esprimendo soddisfazione per il risultato e per lo stato di forma della squadra: "Il dito sta molto meglio, oggi è arrivata una bella vittoria e sono contento. Abbiamo giocato una grande partita sotto tutti gli aspetti: siamo stati compatti, solidi nei duelli e abbiamo mantenuto le giuste distanze in campo. In questo momento è fondamentale".

Sull'importanza della vittoria di stasera: "È una vittoria come le altre, abbiamo ancora nove partite da giocare, ma siamo felici perché queste occasioni vanno sfruttate. Quando giochi contro una squadra come l’Atalanta, veloce e forte, la mentalità fa la differenza. Abbiamo tenuto bene il campo e, quando giochiamo così, diventa difficile per chiunque affrontarci. Peccato per qualche occasione fallita, avremmo potuto vincere con un margine più ampio, ma siamo comunque soddisfatti".

Ora la sosta: "Per la testa e per il fisico è fondamentale. Recuperiamo un po’ di forze e poi torneremo concentrati sulla prossima sfida".