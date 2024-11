Inter, sospiro di sollievo: infortunio Calhanoglu non così grave, ma il club affretta il rientro

L'Inter può tornare a respirare, almeno per il momento. C'era tanta apprensione dopo aver assistito ad Hakan Calhanoglu abbandonare il campo da gioco nel match tra Turchia e Galles, valido la quinta giornata di UEFA Nations League, per un problema fisico. Il centrocampista nerazzurro infatti è stato levato dal ct Vincenzo Montella all'intervallo per un risentimento muscolare e nelle ultime ore si aspettava il primo aggiornamento sulle sue condizioni.

Le ultime

Dai primi esami effettuati, infatti, come riferisce Sky Sport l'infortunio subito da Calhanoglu non sembra di grave entità. Ad ogni modo l'Inter tiene aperti e costanti i canali di comunicazione con la Turchia, soprattutto ora che il club nerazzurro intende organizzare il rientro anticipato del turco dagli impegni internazionali. La volontà è quella di studiare il piano di recupero per l'ex Milan, di modo da evitare forzature o rischi inutili che potrebbero aggravare ulteriormente le cose. Magari causando un guaio ancora più serio. Quando il centrocampista nerazzurro rimetterà piede a Milano verrà sottoposto a nuovi esami strumentali.

Il timore di Calhanoglu

Al termine della partita ieri, il giocatore dell'Inter aveva parlato così ai microfoni dei media turchi sui motivi della sostituzione operata da Montella dopo 45 minuti: "Visto il calendario molto intenso, il mio riposo è stato breve. Sono passate un paio di settimane dal mio infortunio, ma la stessa zona mi ha fatto male, ho sentito pizzicare. Ho preferito non correre rischi e domani faremo una risonanza magnetica. Non sono ancora completamente pronto".