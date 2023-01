Inter, stasera fari puntati su Parisi: in estate possibile assalto con l'addio di Gosens

La sfida di stasera contro l'Empoli, scrive oggi Tuttosport, sarà il momento giusto per l'Inter per seguire dal vivo la crescita di Fabiano Parisi. I nerazzurri si sono aggiunti alle tante big italiane che seguono da mesi il giocatore, dalla Juventus al Napoli fino alla Lazio, e in estate potrebbero valutare il suo acquisto nel caso in cui dovesse essere ceduto Robin Gosens.