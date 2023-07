Inter su Sommer, ma il portiere è atterrato in Giappone con il Bayern. L'immagine social

Il portiere Yann Sommer è uno dei grandi obiettivi per la porta dell'Inter, che necessita di una ristrutturazione totale dopo il duplice addio a Onana (ceduto al Manchester United per oltre 50 milioni di euro) e Handanovic (svincolato dal 30 giugno). Le trattative per il nazionale svizzero vanno avanti ormai da un po', ma non sembra ancora essere vicino un punto di svolta.

A testimoniare ulteriormente questo stato delle cose c'è la partenza di Sommer con il gruppo del Bayern per la tournée dei tedeschi in Giappone. E non solo, è uno dei giocatori immortalati dalle pagine social del club per raccontare l'approdo in terra nipponica, con tanto di immagine di lui che sorride mentre firma autografi. Destino vuole che anche l'Inter, comunque, si trovi in Giappone, precisamente a Osaka.

Di seguito l'immagine.