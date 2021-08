Inter su Vlahovic se parte Lukaku. Sensi per abbattere i 60 milioni che chiede la Fiorentina

Come noto, Dusan Vlahovic è uno dei nomi preferiti dall'Inter in caso di partenza di Romelu Lukaku. Secondo tuttosport, il serbo della Fiorentina è addirittura il preferito, anche davanti a Duvan Zapata. La società viola, soprattutto il presidente Commisso, non ha alcuna intenzione di cedere il proprio gioiello ma di fronte ad un'offerta da 60 milioni l'operazione si può fare. Per limare la parte cash, spiega il quotidiano, l'Inter potrebbe provare ad inserire nell'operazione il cartellino di Stefano Sensi, centrocampista che proprio la Fiorentina sta corteggiando da tempo.