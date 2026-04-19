Juventus, Thuram: "Scudetto l'anno prossimo? Pensiamo a raggiungere la Champions"
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Il centrocampista della Juventus Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo casalingo per 2-0 contro il Bologna nel match valido per la 33^ giornata di Serie A.
Strappo Champions?
"Era molto importante vincere e prendere punti per andare in Champions".
L'esultanza?
"L'abbiamo inventata in spogliatoio stamattina, abbiamo fatto questo per due cantautori francesi".
L'anno prossimo ci siete anche voi per lo scudetto?
"Pensiamo solo a questa stagione, ci sono ancora partite importanti. Faremo di tutto per andare in Champions".
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