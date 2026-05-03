Inter, Thuram: "Barella non è mai stato in discussione, la nostra forza è il gruppo"
TUTTO mercato WEB
L'attaccante dell’Inter Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Parma vinto per 2-0 e valido per la 35^ giornata di Serie A. Vittoria che consegna ai nerazzurri il 21° scudetto.
Barella?
"Non è mai stato in discussione, per me è il miglior giocatore italiano. Ha sempre dato tutto, dentro e fuori dal campo. Anche questa vittoria è per lui stasera".
Reazione dopo un'estate difficile?
"Da quando sono qui, ho trovato un grandissimo gruppo, è sempre stata la nostra forza".
Altre notizie Serie A
Live TMWInter, parla lo staff di Chivu. Kolarov: "Abbiamo creduto in un percorso". Cecchi: "Grande soddisfazione"
Editoriale di Enzo Bucchioni Arbitri, ma quale Calciopoli? L’inchiesta è troppo debole se il magistrato non ha un colpo segreto. Inter, scudetto meritato. Milan: il calcio di Allegri non funziona più. La Roma può soffiare la Champions alla Juve. Grosso sempre più viola
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A, la classifica aggiornata: è +12 sul Napoli, l'Inter si cuce sul petto lo Scudetto numero 21
Serie A
Inter, parla lo staff di Chivu. Kolarov: "Abbiamo creduto in un percorso". Cecchi: "Grande soddisfazione"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile