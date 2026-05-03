Inter, Thuram: "Barella non è mai stato in discussione, la nostra forza è il gruppo"

L'attaccante dell’Inter Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Parma vinto per 2-0 e valido per la 35^ giornata di Serie A. Vittoria che consegna ai nerazzurri il 21° scudetto.

Barella?

"Non è mai stato in discussione, per me è il miglior giocatore italiano. Ha sempre dato tutto, dentro e fuori dal campo. Anche questa vittoria è per lui stasera".

Reazione dopo un'estate difficile?

"Da quando sono qui, ho trovato un grandissimo gruppo, è sempre stata la nostra forza".