Inter, tornano Dimarco e Vanheusden. E Salcedo può restare come quarta punta

Nell'ottica del ringiovanimento della rosa, specialmente nelle seconde linee, l'Inter potrebbe pescare anche dai tanti giocatori sparsi in prestito per l'Europa. Un nome, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere quello di Federico Dimarco, giocatore che in questa stagione si è messo in evidenza col Verona. Oltre a lui, dall'Hellas rientrerà anche Eddie Salcedo che potrebbe trovare spazio come quarta punta. In difesa poi l'Inter riscatterà Zinho Vanheusden dallo Standard Liegi che studierà il mestiere alle spalle di Skriniar. Da valutare infine il futuro di Lucien Agoume: allo Spezia è cresciuto e su di lui ci sono molte sirene di mercato, l'Inter studierà il da farsi insieme al ragazzo e al suo entourage.