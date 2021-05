Inter, tre obiettivi internazionali per la sinistra: Alonso, Emerson Palmieri e Kostin nel mirino

L'Inter pensa già al prossimo mercato e per rinforzare la corsia sinistra guarda anche fuori dai confini nazionali, con Emerson Palmieri e Marcos Alonso che rappresentano due possibilità. Entrambi in partenza dal Chelsea, dove arrivarono su richiesta di Antonio Conte, potrebbero entrambi far ritorno in Italia, per ritrovare la continuità dopo alcune stagioni difficili. Piace poi anche Filip Kostic dell’Eintracht che però costa tanto, viste le sue ultime ottime stagioni a Francoforte. Tutto dipenderà da cosa deciderà la proprietà, con i dirigenti che attendono l'input da parte di Suning. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.