TMW Inter, Zanetti: "Tutti ci aspettavamo una posizione migliore di Lautaro al Pallone d'Oro"

Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato a margine dell'evento 'Sport Movies & Tv 2024' a Milano. Il dirigente argentino riparte dalla vittoria di ieri sull'Empoli, toccando anche la prossima sfida scudetto contro il Napoli: "Sono sempre partite difficili, anche perché ravvicinate. Ieri dovevamo vincere e dare una risposta importante che è arrivata. Siamo una squadra che vuole essere competitiva".

Ora il Napoli, che sarà anche l'avversaria principale per lo Scudetto...

"Conosco benissimo Antonio per come lavora, stanno facendo bene. Noi però ci saremo, sono partite combattute e importanti, le due squadre hanno grandi giocatori e speriamo di competere fino alla fine".

Bene in Champions con zero gol subiti, mentre in campionato la tenuta difensiva non c'è. Come mai questa differenza?

"L'Inter può competere per arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. Stiamo lavorando su questo, i calciatori sono consapevoli che dobbiamo migliorare e stiamo lavorando ogni giorno".

Lautaro si aspettava qualcosa di più rispetto al 7° posto al Pallone d'Oro...

"Tutti ci aspettavamo una posizione migliore, ma va bene. Questi premi sono così, Lauti deve stare tranquillo perché con tutto quello che ha dimostrato con noi e con l'Argentina, con tutto quello che ha vinto, ha avuto riconoscimenti. Noi siamo sempre al suo fianco".