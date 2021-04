Inter, Zhang in Italia fra il 29 e il 30 aprile: trovato l'accordo con il fondo

La prossima settimana sarà decisiva. Dentro e fuori dal campo. Se da una parte l'Inter è ad un passo dalla conquista dello scudetto, dall'altra il club sarebbe vicino alla chiusura dell'accordo che porterà nelle casse nerazzurre denaro fresco. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la prossima settimana, probabilmente giovedì 29 o sabato 30, Steven Zhang sarà in Italia. Il presidente, oltre che riabbracciare la squadra di Antonio Conte vicinissima al titolo e vedere tutti i dirigenti dal vivo, dovrebbe chiudere infatti il discorso legato al prestito.

Due fondi in corsa - Come si legge sul quotidiano, sarebbero due i fondi in corsa per un prestito che non sarebbe più di 100-150 milioni ma sui 250 milioni da versare in un'unica soluzione: il primo sarebbe Bain Capital LP, fondo di private equity già attivo nelle trattative con la Lega di Serie A, mentre il secondo sarebbe Oaktree Capital Management.