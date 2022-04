Inzaghi: "Dopo il derby temevo questa partita, vittoria importante. Lautaro sta benissimo"

L'analisi di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Roma. "Mi soddisfa la concentrazione, temevo molto questa partita e veniva tre giorni dopo il derby dove avevamo speso tanto. Bisognava mettere in campo una prestazione di valore e i ragazzi sono stati bravissimi. Lautaro aveva bisogno dei gol, non è mai stato un problema anche quando non ne ha fatti. Si è sempre allenato nel migliore dei modi, adesso sta benissimo e lo sfruttiamo. Loro ci venivamo a prendere alti, è una squadra che non perdeva da dodici partite e sono stati bravissimi i ragazzi facendo una grandissima partita. E' un punto di partenza, dobbiamo inseguire. Ora c'è finalmente questo recupero con il Bologna da preparare nel migliore dei modi".

Portarla a casa vale un pezzo di Scudetto?

"Io penso che ci trovo una vittoria importantissima. E' un momento intenso, dovremmo essere bravi a gestire forze ed energie mentali con diverse partite ravvicinate, vogliamo giocarcele a petto in fuori".

Che lavoro ha fatto su Perisic e Dumfries?

"Stanno facendo un lavoro importante, sapevamo che la Roma era aggressiva e ci sarebbe stato spazio per gli esterni facendolo molto bene. Dumfries era fresco e riposato, dobbiamo andare avanti con questa alternanza con Gosens e Darmian".

Dopo la vittoria di Torino l'Inter non ha sbagliato più un minuto.

"Ci serviva una vittoria in quel momento importante contro la Juventus, eravamo in un momento dove non venivamo i risultati perché se vai a vedere i dati creavamo come sempre. Avevamo bisogno di una vittoria del genere, adesso ne abbiamo fatte altre quattro ma purtroppo non bastano. Abbiamo fatto una grande gara contro un avversario in salute".

Cosa le ha detto Mourinho alla fine?

"Ci siamo fatti i complimenti, è stato un piacere parlare di calcio con una persona speciale come lui".

Cosa ha detto ai suoi ex giocatori della Lazio?

"Non li ho sentiti, la Lazio si tifa a prescindere".