Inzaghi e quella tripletta al Galles: "Che emozione, spero che Belotti possa superarmi"

vedi letture

Oggi l'Italia sfida il Galles e la memoria torna al 6 settembre 2003 quando Filippo Inzaghi stese i gallesi con una tripletta nelle qualificazioni europee (finì 4-0, a segno anche Del Piero). L'attuale tecnico del Brescia, intervistato da Il Messaggero, spera in una nuova abbuffata di gol contro il Galles: "Magari proprio con Belotti, mi rivedo in lui e spero possa rilanciarsi in questo Europeo. Ha tutte le qualità per farlo. L'Italia vince e convince, Mancini ha fatto un ottimo lavoro. Questa Nazionale ha i mezzi tecnici per stupire. Mio fratello da anni mi ripete quanto sia forte Immobile e ora la sta dimostrando in azzurro. E da tempo sono convinto che Berardi diventerà il numero uno della serie A".