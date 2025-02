TMW Inzaghi: "Felice della partita di Martinez. Thuram? Faremo il massimo per gli infortunati"

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha commentato in conferenza stampa la vittoria conquistata col risultato di 1-0 sul Genoa.

Questa è la partita che rispecchia lo stato dell’Inter?

“Sono molto contento personalmente, battuto un avversario di valore. L’approccio è stato buono, poi sapevamo che il Genoa aveva speso tanto e nella ripresa siamo andati meglio. La squadra è stata paziente, peccato per l’ennesimo incrocio dei pali però sono molto contento di questo successo perché ci siamo messi alle spalle anche una brutta sconfitta. Sono contento”

Soddisfatto della gara di Martinez? Vi dà sicurezza?

“È stato bravissimo, lo abbiamo voluto e scelto nonostante c’era la possibilità di prendere altro portiere. Martinez ha sempre lavorato tanto e in silenzio, un grande professionista e sono felice di questa sua prestazione. Ma non avevo dubbi”

Thuram può recuperare per Napoli? Che peso darete alla gara di Coppa Italia?

“Per me è una sfida importante quella con la Lazio perché è un quarto di finale da preparare nel migliore dei modi. Proveremo a recuperare le forze fisiche e mentali. Per quanto riguarda gli infortunati vedremo, anche Frattesi ha avuto dei problemi prima di questa partita, Correa una distorsione al ginocchio. Proviamo a fare il massimo. La rete di Lautaro Martinez? Ci auguriamo che possa essere una svolta anche per lui, deve continuare a lavorare in questo modo. Lui ma anche gli altri attaccanti”