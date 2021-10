Inzaghi: "Handanovic è capitano e leader, sarà ancora per tanti anni leader dell'Inter"

I tifosi sostengono Handanovic, sui social invece lo criticano: certi commenti penetrano nello spogliatoio? Utilizzerà Samir anche in Coppa Italia o giocherà Radu? Sono due delle domande poste in conferenza stampa a Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, gara valida per la settima giornata di Serie A, ha risposto così: "Per quanto riguarda la Coppa, ci penseremo quando arriverà. Samir è leader e capitano dell'Inter, è un grandissimo portiere e per tanti anni farà ancora le fortune dell'Inter", ha detto.

