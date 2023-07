Inzaghi l’aziendalista e l’obiettivo scudetto, ma l’Inter non ha ancora il portiere

vedi letture

“L’obiettivo della società è lo scudetto”. Dal Giappone, Simone Inzaghi ribadisce quanto detto poche settimane fa in viale della Liberazione. Dopo un secondo e un terzo posto, quattro trofei e una finale di Champions League, l’Inter correrà per il tricolore, per la seconda stella. Il tecnico nerazzurro non si nasconde, ma c’è anche da fare attenzione alle parole, scelte con cura.

Il grande obiettivo della società. Che ci tiene particolarmente, ha aggiunto Inzaghi. Un tecnico al quale il club ha dato in alcune zone rinforzi di alto livello ma, si badi bene, nessun nuovo titolare indiscusso. Lo diventerà probabilmente Frattesi, ha ottime chance - specie con l’addio di Lukaku - Thuram, ma per ora nell’undici di partenza sono i buchi a colpire. Due su tutti: il vuoto lasciato in attacco dal centravanti belga è da Dzeko, il delicatissimo nodo portiere con la partenza di Onana non ancora sostituito. Senza dimenticare il post Skriniar. È un mercato che sarebbe sbagliato giudicare oggi, perché manca ancora tanto alla chiusura e i bilanci si fanno alla fine. Allo stesso tempo, è un mercato che al momento, a poco più di venti giorni dall’inizio del prossimo campionato e alla vigilia della prima amichevole di rilievo internazionale, tutto si può definire tranne che completo.

Inzaghi l’aziendalista nel ritardo. Di fronte a questo quadro, il tecnico piacentino, che si trova ad allenare un gruppo privo di uno se non due pezzi della colonna vertebrale di qualsiasi squadra, non alza polveroni. Parla di scudetto, pur dosando le parole e, nel modo educato che gli è proprio, mettendo la società di fronte alle proprie responsabilità. Se lo scudetto è l’obiettivo, serve un’accelerata. Su Yann Sommer, probabilmente, arriverà nella giornata di oggi. Ma l’Inter tiene in caldo Trubin e nel frattempo si tutela muovendosi per Audero; valuta Keylor Navas e sonda Milinkovic-Savic. È un pout pourri di mercato che a fine luglio non entusiasma nessuno.