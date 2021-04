Inzaghi prepara lo champagne: col punto contro il Parma, per la salvezza è questione di tempo

Countdown iniziato dalle parti di Benevento: Pippo Inzaghi ha ammesso, al termine della gara contro il Parma, di non essere neanche troppo dispiaciuto del pari subito allo scadere, perché l'obiettivo della squadra non è solo raggiungibile, ma è metaforicamente ad un passo. Questione di tempo, nient'altro, perché le ultime quattro vanno lente e la formazione sannita ha dimostrato, una volta di più contro i ducali, di non mollare un centimetro e di avere ben fisso nella mente il proprio obiettivo e i mezzi da usare per arrivarci.

L'impressione è che l'impresa dell'Allianz Stadium abbia sbloccato definitivamente la formazione campana, che si era ritrovata su una china pericolosa a livello di risultati e ha saputo riscattarsi, ripartendo dal gol di Gaich in direzione di un nuovo campionato o quasi. Le ultime nove gare serviranno solo a certificare quanto di buono costruito dalle Streghe nel girone di andata, poi mantenuto anche in quello di ritorno. E dopo l'impresa centrata con prepotenza in Serie B, anche in questa stagione il Benevento rischia di aver concluso, anche se non matematicamente, ad aprile il proprio campionato.