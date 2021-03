Italia, Locatelli: "De Zerbi fondamentale per me. Sono cambiato, ora ho consapevolezza"

Manuel Locatelli, centrocampista della Nazionale azzurra e del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa da Vilnius, sede della prossima partita dell'Italia, per parlare della sua crescita e anche della prossima sfida alla selezione lituana: "Di sicuro non ci attende una gara facile. Incontriamo una squadra forte ma sappiamo cosa dobbiamo fare. Stasera li studieremo meglio al video e poi scenderemo in campo per vincere la sfida. E' sempre motivo d'orgoglio per me far parte della Nazionale. Qui la concorrenza è altissima, io darò sempre tutto per farmi trovare pronto. C'è un grande gruppo, formato da bravi ragazzi, questo è importante. Sono successe tante cose, da una delusione grande c’è stata una rinascita. Voglio migliorare sempre di più ma non mi voglio fermare. Intendo godermi questo momento e pensare partita dopo partita perché bisogna rimanere con i piedi per terra".

Si parla anche del Sassuolo: "E' stato fondamentale per me, mi ha fatto maturare dal punto di vista calcistico ma anche dal punto di vista umano. Sono cambiato, ora sono più consapevole. Il c.t. Nicolato? L'ho sentito, gli ho fatto un grande in bocca al lupo. È una bravissima persona, sto sentendo Cutrone spesso. Spero che l'Under 21 riesca a passare, sono bravi ragazzi".