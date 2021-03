Italia, Mancini e l'attacco per l'Europeo: Caputo ed El Shaarawy verso l'esclusione

Sono sei i giocatori che, pur essendo stati in lizza per conquistare un posto all'Europeo con la maglia azzurra indosso, rischiano fortemente di restare fuori. Mancini ha già scelto sicuramente Immobile e Belotti, oltre a Insigne e Chiesa. Considerando che Kean ha scalato posizioni e potrebbe rappresentare per il Mancio una sorta di "nuovo Balotelli" con accezione decisamente positiva, e che Bernardeschi è da sempre uno dei suoi pupilli, fuori resterebbero nomi come Caputo, Berardi, El Shaarawy, Orsolini, Grifo e Scamacca. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.