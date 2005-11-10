Italia, Ricci: "La Francia non ha punti deboli, stasera dovremo essere quasi perfetti"
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Paolo Lora Lamia
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ieri alle 19:45Serie A
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02.10.2026 19:45Serie A
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Il centrocampista dell’Italia Samuele Ricci ha parlato ai microfoni della Rai, in vista del match di Nations League contro la Francia.
Un giocatore sogna una sfida così?
"E' così per tutti, arrivati a questo livello ogni giocatore spera di giocare queste partite. Sfida bella e difficile, ce la giocheremo".
Come si contrasta la Francia?
"Difficile dirlo. Sappiamo che sono fortissimi in ogni reparto e penso non abbiano punti deboli. Bisogna essere quasi perfetti".
Cosa vi portate dietro dalla Turchia?
"Una grande forza di squadra, dopo la sconfitta in casa con il Belgio e tutte le cose che si sono dette. Vittoria complicata su un campo difficile, oggi pensiamo a questa".
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