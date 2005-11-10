Il nome nuovo per la porta del Napoli arriva dal Brasile. Nella giornata di oggi si è parlato molto di Pedro Morisco, estremo difensore del Coritiba finito nel mirino del Napoli in vista della prossima stagione. Un nome esotico che sul taccuino del direttore sportivo Manna e che può rappresentare più che un'opzione per il mercato estivo. Giovane molto interessante, classe 2004 ha già realizzato il sogno del debutto con il suo Brasile.

Il 3 ottobre il debutto in Nazionale maggiore

Carlo Ancelotti di talenti se ne intende. Non è un caso infatti che l’attuale commissario tecnico della nazionale brasiliana lo ha convocato e fatto debuttare fra i pali. L’occasione è stata il 3 ottobre scorso quando le Seleçao si è imposta per 4-0 contro l’India in amichevole. Un bell’attestato di stima da chi i talenti li sa riconoscere e li lancia quando necessario. In quell’occasione è rimasto in campo per tutta la partita.

22 presenze la scorsa stagione

E nella stagione che in Brasile è terminata da poco, Morisco ha disputato 22 presenze incassando 30 reti. La parte centrale del campionato l’ha passata ai box per un problema alla spalla ma è tornato in campo il 31 luglio scorso contro il Cruzeiro riprendendosi i pali fino al termine del campionato.