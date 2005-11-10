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Non bene le italiane in Champions, parlano Palmieri e Fabregas: le top news delle 22

Alessio Del Lungo
autore
Alessio Del Lungo
Oggi alle 22:00Serie A
13.10.2026 22:00Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Sono finiti i primi tempi delle sfide di Champions League. L'Inter non va oltre l'1-1 in casa contro il Club Brugge, con Lautaro Martinez che riprende i belgi dopo il gol su rigore di Tresoldi, mentre il Napoli è addirittura sotto 2-1 in Spagna: a Rrahmani hanno risposto Mikautatdze e Mourino, portando il Villarreal avanti sui partenopei.

Jose Mourinho, tecnico del Real Madrid, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro la Roma di domani, in una gara chiaramente speciale per lui, visto il passato sulla panchina giallorossa: "Tornare all'Olimpico è bello, ma in novanta minuti saremo nemici. Anzi, avversari, non saremo mai nemici io e i tifosi della Roma. Se poi prima della partita la gente mi vorrà fare un saluto speciale abbraccerò i romanisti".

A TMW Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo ha parlato di Thorstvedt?: "Kristian è un giocatore molto importante. Offerte ufficiali non ce ne sono mai state: quando si vuole un giocatore, come ha fatto il Leeds con Muharemovic, si fa un’offerta e ci si siede a parlare. Nel calcio, aspetto tecnico ed economico devono andare di pari passo. Ora è qui e sta facendo il suo lavoro nel modo giusto: mi piacerebbe trovare una soluzione gradita sia a lui sia a noi. È un grande professionista, è un grande giocatore: ha avuto un attimo di difficoltà, ma non ha mai sbagliato un atteggiamento. Spero che ci possa essere apertura: da parte nostra, sia mia sia della società, c’è. Mi piacerebbe trovare la quadra. La società gli è sempre stata vicina, anche in passato, quando ha avuto degli infortuni: se c’è la volontà di entrambe le parti di sedersi e trovare una soluzione, ci fa piacere. Secondo me c’è stato qualcuno che gli ha dato fastidio nella quotidianità, ma non ci ha scalfiti, perché abbiamo dimostrato di avere le idee chiare. Leggo tante cose che non ci interessano. A volte escono notizie sui nostri giocatori, ma noi non abbiamo alcuna intenzione di cedere giocatori a gennaio. Poi, se ci saranno esuberi, si valuteranno, ma siamo tutti felici, dalla proprietà all’allenatore, compreso Andrea Fabris (il nuovo direttore generale, ndr), dei giocatori che abbiamo attualmente”.

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Feyenoord di Champions, parlando così di Van Bronckhorst: "Ci siamo sfidati in finale di Champions e in finale del Mondiale. È un gran ragazzo, una gran persona, bel, bel giocatore e sta dimostrando di essere un grande allenatore. Nico Paz? È sempre giudicato per gli assist e per i gol ovviamente, ma le 2-3 azioni più importanti contro la Roma le ha avute lui. Per noi è determinante, forte, continua a crescere ed è solo all'inizio della sua terza stagione da professionista. Ha viaggiato e giocato con la Nazionale, non mi preoccupa, ci sono passato anche io, gli alti e bassi sono normali. Lo vedo sempre molto bene, vuole imparare e crescere".

Solo paura e grande sospiro di sollievo in casa Fiorentina in merito a una frattura alla mano sinistra riportata da Franco Mastantuono. L'argentino ha subito un colpo sabato scorso durante la gara contro il Genoa ed è stato sottoposto a un piccolo intervento per la riduzione della stessa frattura, con l'operazione che non gli impedirà comunque di essere a disposizione di Paolo Vanoli per la sfida contro il Como in programma per domenica prossima alle 15 al Franchi.

Martin Baturina, centrocampista del Como, ha parlato dall'Olanda in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Feyenoord in Champions, valida per la seconda giornata della League Phase: "Dalla gara mi aspetto di giocare un bel calcio tra due grandi squadre, che vedremo domani. Possiamo vincere con la mentalità che abbiamo. Penso che quasi a tutti piaccia giocare nel Como. Si vede dalle nostre partite. Mi sento bene in campo, con tanta libertà e alle volte non piace al mister, ma spero che potremo continuare a giocare bene. Con disciplina. Alle volte possiamo perderla, come contro il Frosinone".

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