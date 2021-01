Italiano sul nuovo acquisto Saponara: "Serve renderlo un giocatore importante per lo Spezia"

vedi letture

Mister Vincenzo Italiano, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Roma, si è soffermato anche sul gran rendimento nella storica vittoria di Coppa Italia da parte di alcuni singoli. Queste le sue dichiarazioni: "Piano piano dobbiamo cercare di portare in condizione tutti. La partita di Coppa Italia ci ha permesso di fare questo. Galabinov non giocava da tantissimo tempo, sono contento per il gol e quello che ha fatto nei minuti in cui è stato utilizzato. Saponara? Sappiamo che dobbiamo renderlo un giocatore importante per questa squadra, prima di tutto portandolo in condizione, facendolo crescere e dandogli minuti partita dopo partita. Siamo contenti che sia riuscito ad avere una tenuta di 120 minuti, però dobbiamo stare attenti, cercare di non appesantire il ragazzo e cercare di sfruttarlo per quello che in questo momento ci può dare. Recuperiamo tanti giocatori come Ricci, Acampora, Bastoni e Verde. Sono tutti giocatori che a noi fanno comodo, sono tutte qualità importanti per la nostra squadra e dobbiamo cercare di sfruttarle", le parole del tecnico dello Spezia sul nuovo acquisto Saponara e le tante soluzioni interne degli Aquilotti.