Izzo, maglia speciale per le 100 presenze col Torino: "Fiero di aver sempre difeso questi colori"

Prestigioso traguardo per Armando Izzo, che ha raggiunto le 100 presenze con la maglia del Torino. Per il difensore, inoltre, è arrivata la maglia celebrativa da parte del club. "Grazie al Torino per questa maglia celebrativa. Sono orgoglioso per le mie 100 presenze col Toro e sono fiero di aver sempre lottato, sudato e difeso questa gloriosa maglia, nel bene e nel male. Cento volte grazie", le parole di ringraziamento del giocatore sui social.