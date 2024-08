Jacobelli: "Atalanta irritata per l'intervista di Gasperini su Koopmeiners"

vedi letture

Xavier Jacobelli ha parlato, a Sky Sport, dell'intervista del tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini in cui lo stesso allenatore ha ammesso la voglia di Teun Koopmeiners di lasciare la Dea per trasferirsi alla Juventus. Questo il suo pensiero:

"Per quanto ne so l'intervista non era stata concordata e c'è forte irritazione della società per questa sortita, anche perché nei giorni precedenti Luca Percassi aveva affermato che la cessione di Koopmeiners non fosse contemplata dalla società. Sono stati sbagliati i tempi di questa sortita, è un danno per l'Atalanta. Se fosse avvenuta dopo la Supercoppa, magari Koopmeiners lo avresti avuto in campo contro il Real Madrid, in una partita che è la seconda più importante della storia del club e che potrebbe portare l'Atalanta a vincere il secondo trofeo europeo in poco più di 80 giorni. Si parla di strappi, secondo me in questo senso ce n'è stato uno anche fra Gasperini e la società stessa".