Jeda sulla Juventus: "Con la Champions programmi in modo diverso, ora non deve sbagliare"

L'ex attaccante italo-brasiliano, Jeda, ha parlato a Radio TV Serie A della situazione della Juventus, attesa oggi dalla sfida a Torino contro il Bologna.

Queste le sue parole: "Anche Conte ieri ha ribadito che l'obiettivo principale è la Champions, che ti permette di programmare la stagione in un modo. Per la Juventus e il Milan è la stessa cosa. Raggiunto il quarto posto ora la Juventus non deve più scendere da lì. Ha messo anche pressione al Como, ora la Juventus ha il destino solamente nelle proprie mani".

In merito al Como, ha poi aggiunto: "Se la sconfitta con il Sassuolo ci può stare? Io penso che abbia fatto una grandissima stagione, non penso che se dovesse andare in Europa League anziché in Champions League possa essere una delusione".