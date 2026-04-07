TMW Radio Jeda: "Italia, punta sui settori giovanili. Cagliari, ora la partita della vita"

L'ex calciatore Jeda ha detto la sua sui temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. E ha parlato così della proposta di Luciano Spalletti di far giocare obbligatoriamente un U19 ad ogni partita: "E' un argomento importante questo. Servirebbe scomodare anche lo Stato italiano. Ogni squadra dovrebbe prendere incentivi per far crescere i propri giocatori. Oggi c'è un business sui ragazzi e invece serve altro. Serve formare allenatori, pagarli bene perchè sono sottopagati. Devi influire su questo. Bisogna riportare i settori giovanili a dargli un'importanza alta. Io sono venuto in Italia grazie al torneo di Viareggio, che aveva una qualità molto alta. Serve una riforma del settore giovanile, serve pagare gli allenatori perché lo facciano di mestiere e non come secondo lavoro".

E sul Cagliari ha detto: "La prossima è la partita della vita, è uno scontro diretto. Chi vince quella partita è salvo o quasi. Altrimenti se perdi diventa tutto molto pericoloso. Le prestazioni non sono state rassicuranti ed è questo che preoccupa l'ambiente. Rilassamento? Forse inconsciamente hanno pensato che i punti presi davano serenità, ma sono ancora tanti ed è un attimo essere risucchiati in fondo. E se non ha igente adatta a quella situazione, diventa un problema".