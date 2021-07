Jorginho è da Pallone d'Oro? Sarri: "Se vince l'Europeo... Nel 2018 stava firmando col City"

Jorginho è da Pallone d’Oro? Nell’intervista a Sportitalia, Maurizio Sarri risponde così: "Se vincesse anche l'Europeo, è chiaro che lo diventerebbe. È un giocatore raffinato, probabilmente non capibile da tutti. Devi mettergli gli occhi addosso e guardare solo lui in partita. È tanto bravo e intelligente che fa sembrare tutto facile, raramente ti rimane negli occhi qualcosa di spettacolare. Questa è la sua grandezza".

Come si è ritrovato all'improvviso ad allenarlo al Chelsea?

"Quando ho iniziato a trattare col Chelsea stava firmando col City, siamo riusciti a intervenire e portarlo al Chelsea. Hanno faticato, tifosi e giornalisti, a capire il gioco di questo ragazzo. Poi è esploso in popolarità anche in Inghilterra, ora ho visto che ha fatto il capitano. Se lo merita".

