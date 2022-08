Juric perde Miranchuk ma ritrova Vojvoda in gruppo. Le ultime dall'allenamento del Torino

vedi letture

Allenamento pomeridiano al Filadelfia per il Torino, in preparazione alla partita contro la Lazio in calendario sabato 20 agosto alle ore 18.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Dopo l’attivazione muscolare - si legge nel report ufficiale del club - Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica con esercitazioni a tema: terapie per Miranchuk (che ha subito una lesione tra primo e secondo grado del bicipite femorale) e Zima, in gruppo Vojvoda.