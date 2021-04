Juve, 347 minuti senza gol per Cristiano Ronaldo: non gli accadeva dal 2017

vedi letture

Il post motivazionale non basta. Alla Juventus servono i gol di Cristiano Ronaldo, a secco nelle ultime uscite di campionato. Un digiuno che contribuisce a mettere in bilico la partecipazione bianconera alla Champions League e che inizia a farsi sentire. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, a Ronaldo non accadeva dal novembre 2017 di trascorrere 347 minuti consecutivi in campo senza segnare. Da quando è arrivato in Italia, in sostanza, non gli era mai accaduto.